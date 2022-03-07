Стало известно, что ряду россиян уже в текущем месяце положены большие денежные суммы, которые выплачивает Пенсионный Фонд РФ. Выдаваться средства будут после подачи и оформления соответствующего заявления. Указывается, что такая денежная выплата положена ежегодно, но не более одного раза в 12 месяцев.

В источнике говорится, что выплата в размере 144 тысяч рублей положена гражданам России, которые заберут себе на воспитание детей из детских домов. Государство таким способом поощряет материально россиян, которые становятся попечителями, опекунами или усыновителями. Для получения единовременной выплаты размером 144 тысячи рублей необходимо усыновить или ребенка в возрасте старше восьми лет или ребенка-инвалида.

Россиян информируют, что при составлении заявления на выплаты важно подтвердить факт усыновления ребенка при помощи предоставления соответствующих документов.