читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Стало известно, что ряду россиян уже в текущем месяце положены большие денежные суммы, которые выплачивает Пенсионный Фонд РФ. Выдаваться средства будут после подачи и оформления соответствующего заявления. Указывается, что такая денежная выплата положена ежегодно, но не более одного раза в 12 месяцев.

В источнике говорится, что выплата в размере 144 тысяч рублей положена гражданам России, которые заберут себе на воспитание детей из детских домов. Государство таким способом поощряет материально россиян, которые становятся попечителями, опекунами или усыновителями. Для получения единовременной выплаты размером 144 тысячи рублей необходимо усыновить или ребенка в возрасте старше восьми лет или ребенка-инвалида.

Россиян информируют, что при составлении заявления на выплаты важно подтвердить факт усыновления ребенка при помощи предоставления соответствующих документов.

Вам может понравиться

Япония обеспокоена ситуацией вокруг ядерной установки в Харькове

Фумио Кисида, занимающей пост премьера Японии, рассказал об обеспокоенности страны вокруг украинской ядерной установки на территории Харькова. Информацию сообщает РИА Новости. Со слов политика, сложившаяся сегодня ситуация вызывает серьезное беспокойство.

Найдено документальное подтверждение сотрудничества Нацгвардии Украины с НАТО

Сотрудники российского Министерства обороны обнародовали документы одной из бригад Национальной гвардии Украины. Она находится в Гостомеле Киевской области. Найденные бумаги попали в руки российских военных. По информации ведомства, в документах

Звезды России пристыдили коллег за критику спецоперации РФ по защите населения Донбасса

Некоторые российские знаменитости публично высказались против вынужденной спецоперации России по защите жителей Донбасса. В их число вошли телеведущий Иван Ургант и певец Сергей Лазарев. Звездные коллеги осудили знаменитостей, которые «стыдятся»
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 марта – пасмурно, до -4 °C | город Мытищи: погода, 7 марта – небольшой снег, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 марта – небольшой снег, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 марта – переменная облачность, до -3 °C | Королев: погода, 7 марта – небольшая облачность, до 2 °C | Подольск: погода, 7 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир: погода, 7 марта – ясно, до 6 °C |