Оркестр Мариинского театра не поедет на гастроли во Францию. Они должны был состояться в Париже в апреле, но филармония города отменила концерты. Причиной стала военная операция России в Донбассе и ситуация на Украине в целом – сообщила пресс-служба организации.

Оркестр Мариинского театра должен был возглавлять дирижёр Валерий Гергиев. Ранее в отношении российского деятеля культуры уже применили санкции в США и Италии. Там также шла речь об отмене концертов. В итальянском театре “Ла Скала” от Гергиева потребовали выступить с обращением, в котором он бы призвал к мирному урегулированию ситуации на Украине.

В сообщении Парижской филармонии отмечается, что отмена концертов с участием известного российского дирижёра – не единственная. В ближайшее время учреждение рассмотрит, какие ещё замены и отмены произойдут в его репертуарном плане. Все решения будут приниматься по рекомендациям французских властей, уточняется в сообщении филармонии. И прежде всего, коснутся будущих выступления артистов из России.