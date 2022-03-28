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В ходе операции по зачистке завода «Азовсталь» в Мариуполе от окопавшихся там националистов все чаще применяется танковая составляющая. Издание «Военное обозрение» поясняет, что с помощью бронетехники удается эффективно разделять подразделения ВСУ и а также уничтожать военную технику и живую силу противника.

Для повышения эффективности танки быстро выходят на передовые позиции, наносят удары и моментально уходят назад под прикрытием, чтобы сменить местоположение. Такой подход практикуется сразу с нескольких направлений и сопровождается перекрестными ударами по позициям националистических формирований.

Военные корреспонденты поясняют, что это верная тактика. Бойцы батальона «Азов» (запрещен в России) достаточно эффективно используют территорию завода с его подземными коммуникациями. Однако они вынуждены перемещаться лишь мелкими группами, что исключает возможность серьезных контратакующих действий. Танковая составляющая, активно задействованная ВС РФ не дает возможности таким группам объединиться.

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