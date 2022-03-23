В Офисе президента Украины ожидают скорых переговоров Владимира Зеленского с главой КНР Си Цзиньпином и возлагают на них большие надежды. Об этом заявил руководитель ОП Андрей Ермак.

Он также отметил, что от Китая ожидается более активное участие в урегулировании украинского кризиса. Пекин, по его мнению, должен исполнить важную роль в этом процессе.

Напомним, что ранее о возможном диалоге с Украиной заявил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь. Он предположил, что Китай станет посредником между Киевом и Москвой, а также призвал Соединенные Штаты вернуться к диалогу с РФ по гарантиям безопасности.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба также призывал Китай активнее участвовать в разрешении сложившейся на Украине ситуации.