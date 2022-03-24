Ровно 23 года назад страны НАТО атаковали Югославию, нанеся по ней удары с использованием 14 тысяч снарядов и двух тысяч ракет. Погибло почти 2000 мирных жителей, а еще двести тысяч остались без собственного жилья, так как оно было разрушено натовским вооружением, рассказала представитель МИД Китая Хуа Чуньин в своем Twitter-аккаунте.

Она заявила, что прежде чем осуждать или критиковать Россию за спецоперацию на Украине, для которой имелись все основания, США и Североатлантический альянс обязаны принести извинения за бомбардировки Белграда и других городов балканского государства.

«США и НАТО сейчас не в том положении, чтобы судить о моральных принципах какой-либо страны. Сперва они должны принести извинения, а также компенсировать ущерб и страдания, которые они принесли народам Югославии, Ирака, Сирии и Афганистана», – написала дипломат.