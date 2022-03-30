В Мариуполе 90 процентов жилых кварталов уже зачищено от боевиков националистических формирований Украины. Все чаще над районами города появляются флаги России, свидетельствующие о победе над вооруженными формированиями противника.

Так, именно российский триколор был установлен на здании Мариупольской клинике интенсивной терапии, которая при украинском режиме получила областной статус. Сейчас район, в котором она находится, полностью взят под контроль войсками РФ и Донецкой народной республики.

В настоящий момент бои идут на левом берегу реки Кальмиус. Там армии РФ и Народной милиции ДНР удалось прорвать оборону националистических сил, а также зачистить микрорайоны Девятка и Восточный.

Основные же боевые действия проходят у завода «Азовсталь», где засели националисты добровольческого батальона «Азов» (запрещен в России). Сейчас известно, что группировка ВСУ уже сократилась вдвое и все меньше задействует тяжелое вооружение. Скорее всего это связано с недостатком боеприпасов к нему.