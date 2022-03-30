читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Мариуполе 90 процентов жилых кварталов уже зачищено от боевиков националистических формирований Украины. Все чаще над районами города появляются флаги России, свидетельствующие о победе над вооруженными формированиями противника.

Так, именно российский триколор был установлен на здании Мариупольской клинике интенсивной терапии, которая при украинском режиме получила областной статус. Сейчас район, в котором она находится, полностью взят под контроль войсками РФ и Донецкой народной республики.

В настоящий момент бои идут на левом берегу реки Кальмиус. Там армии РФ и Народной милиции ДНР удалось прорвать оборону националистических сил, а также зачистить микрорайоны Девятка и Восточный.

Основные же боевые действия проходят у завода «Азовсталь», где засели националисты добровольческого батальона «Азов» (запрещен в России). Сейчас известно, что группировка ВСУ уже сократилась вдвое и все меньше задействует тяжелое вооружение. Скорее всего это связано с недостатком боеприпасов к нему.

Вам может понравиться

WarGonzo: В Одессе активизировалось подполье, выступающее против киевского режима

В Сеть попало обращение представителей группировки «Вольный город Одесса», которые заявили о начале активных боевых действий в Южной Пальмире, рассказал автор телеграм-канала WarGonzo Семен Пегов. Он пояснил, что эта фактически

В Болгарии разоблачили фейк о российском истребителе, “сбитом на Донбассе”

Журналисты Болгарского национального радио уличили местные и западные СМИ в распространении фейка. Они пояснили, что на обошедшей весь мир фотографии «сбитого на Донбассе» российского истребителя запечатлен совсем другой инцидент. Они

“Ведомости”: из России уезжают трудовые мигранты

Сложная экономическая ситуация в России привела к оттоку из страны иностранной рабочей силы. Прежде всего мигрантов, которые трудились в строительстве, ЖКХ, розничной торговле и общественном питании. Об этом пишет издание
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 марта – небольшой снег, до -2 °C | город Мытищи: погода, 30 марта – пасмурно, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 марта – небольшая облачность, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 марта – небольшая облачность, до 3 °C | Королев: погода, 30 марта – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 30 марта – переменная облачность, до -2 °C | Армавир: погода, 30 марта – пасмурно, до 16 °C |