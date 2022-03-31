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Представитель министерства информации ДНР Даниил Безсонов сообщил о ликвидации в Мариуполе лейтенанта Святослава Паламара, который занимал должность заместителя командира националистического полка «Азов» (запрещен в России).

Военнослужащий с позывным «Калина» находился в одном из вертолетов Ми-8, которые спешили в Мариуполь для эвакуации командного состава националистических формирований, но были сбиты российскими системами ПВО. Данная информация в настоящий момент не подтверждается, так как ряд других источников сообщает, что в кабине вертолета находился Максим Дяченко.

Напомним, что ранее ВСУ попытались вывезти из Мариуполя командира подразделения морской пехоты Владимира Баранюка и руководителя «Азова» Дениса Прокопенко. Вертолеты Ми-8 шли на малой высоте и должны были забрать военных с территории завода «Азовсталь». Однако попытка закончилась неудачей. Винтокрылые машины сбили военнослужащие Народной милиции ДНР.

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