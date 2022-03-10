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Замглавы МИД ЛНР Анна Сорока рассказала о подобии концлагеря в населенном пункте Половинкино, которое было обнаружено представителями организации, восстанавливающий историю событий на Донбассе. Подробности об этом сообщило издание РИА Новости.

По словам замминистра иностранных дел Луганской республики, все сообщения, которые поступали на протяжении последних 8 лет, оказались достоверными. После освобождения населенного пункта удалось обнаружить в бывшем колбасном цеху импровизированную тюрьму, больше похожую на концлагеря немецких нацистов во Второй мировой войне.

В ней были казематы, которые оборудовали в помещениях, ранее использовавшихся для копчения колбасы. Их оборудовали в полу, причем размеры камер составляли 1,8 на 0,8 метров. Сверху казематы накрывались металлическими решетками, отметила Анна Сорока.

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