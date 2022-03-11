Россия планирует привлекать добровольцев для спецоперации на Украине, однако речь идет только об иностранных гражданах, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он также отметил, что с Ближнего Востока уже поступили заявки от 16 тысяч желающих.

Напомним, что привлекать добровольцев к участию в спецоперации предложил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Президент Владимир Путин поддержал эту идею.

«Шойгу в основном говорил о подавших заявки с Ближнего Востока и Сирии. Речи о наших согражданах не шло», – заявил Песков.

Он также пояснил, что наемники давно приезжают на Украину, которые участвуют в боевых действиях против российских ВС за деньги. За Россию же готовы выступить добровольцы, которые приедут на бесплатной основе, так как считают спецоперацию национально-освободительной борьбой. Если Киев привлекает наемников, Россия будет делать то же самое и удовлетворит все заявки добровольцев из других стран.