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Луганская и Донецкая народные республики – это суверенные государства, независимость которых Украина должна признать, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Так он оценил высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о возможных компромиссах относительно Крыма и Донбасса, передает “Газета.ру”.

Также Песков отметил, что де-юре и де-факто Крымский полуостров является территорией России еще с 2014 года. Он пояснил, что РФ неоднократно заявляла, что вопрос Крыма давно снят с повестки дня и для Киева пришло время это признать. Как и для других государств.

Также Киев должен признать независимость республик Донбасса, как это ранее сделала РФ.

«Что касается Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики — это суверенные независимые государства, они признаны Российской Федерацией. Это тоже нужно и де-факто, и де-юре признавать».

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