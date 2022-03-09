Луганская и Донецкая народные республики – это суверенные государства, независимость которых Украина должна признать, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Так он оценил высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о возможных компромиссах относительно Крыма и Донбасса, передает “Газета.ру”.

Также Песков отметил, что де-юре и де-факто Крымский полуостров является территорией России еще с 2014 года. Он пояснил, что РФ неоднократно заявляла, что вопрос Крыма давно снят с повестки дня и для Киева пришло время это признать. Как и для других государств.

Также Киев должен признать независимость республик Донбасса, как это ранее сделала РФ.