Несмотря на отказ организаторов Каннского фестиваля принимать делегацию из России, картина российского режиссёра Александра Сокурова может быть представлена на конкурсе. Во всяком случае, ленту “Сказка” режиссёр собирается представить. Об этом он сообщил РИА “Новости”.

С большой долей вероятности Каннский фестиваль примет работу Сокурова, считают специалисты. Во-первых, организаторы мероприятия уже заявляли, что готовы рассматривать работы ряда российских режиссёров, в число которых Сокуров попадает. Во-вторых, “Сказка” снята без российских актёров и без финансирования со стороны российского государства.

Уточняется, что новый фильм Сокурова – это лента, которую сняли в жанре сказочной истории о Второй мировой войне. По мнению Сокурова, съёмочная группа, которая работала над фильмом, создала серьёзное и актуальное произведение искусства.

Режиссёр также отметил, что вряд ли будет лично участвовать в кинопросмотре в Каннах, сославшись на “жизненные проблемы”.