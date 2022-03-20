Глава КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом США Джо Байденом, которые проходили в режиме видеоконференции, заявил, что Пекин выступает за мир во всем мире. И призвал Белый дом предпринять хоть какие-то действия, направленные на прекращение украинского кризиса, пишет издание «Гуаньча».

Китайские читатели в комментариях написали, что именно Соединенные Штаты многие годы навязывали свой образ жизни и свое мнение разным странам мира.

«Американцы поступают очень подло и пытаются утащить КНР под воду, используя при этом шахматную фигуру в виде Зеленского, с цель подстроить под свое удобство все страны», – добавил один из пользователей.

Другой написал, что США преследуют лишь одну цель – втянуть в конфликт на Украине весь Североатлантический альянс. При этом сами они продолжат наблюдать за событиями из-за океана.

Также читатели отметили, что у них очень терпеливый лидер, так как два часа слушать чушь безумного Байдена невероятно сложно.