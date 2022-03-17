Старший сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Ван Цзайбан заявил, что в настоящее время доллар является непредсказуемой «чёрной дырой». Об этом сообщает издание «Прайм».

Согласно заявлению эксперта, Саудовская Аравия, а также другие союзники США с Ближнего Востока весьма недовольны действиями американских властей, которые те совершают в последние годы. Как было отмечено, эти действия показывают ненадёжность США.

Также эксперт отмечает, что между Саудовской Аравией и Китаем ведутся переговоры о том, чтобы проводить расчёты по нефтяным сделкам в юанях. На фоне происходящих событий эти переговоры ускорились. По словам Цзайбана, это ускорение может указывать на расшатывание основ американской гегемонии.

Причин для ускорения обсуждения по данному вопросу несколько. Так, зависимость США от нефти с Ближнего Востока уменьшилась, из-за чего Вашингтон теперь меньше беспокоится о безопасности в этом регионе. Это весьма беспокоит американских союзников на Ближнем Востоке. Кроме того, уход США из Афганистана также выставил Вашингтон в далеко не хорошем свете. Также отметил эксперт и конфликт между Украиной и Россией, который, по его словам, спланировал Вашингтон.

В результате всех этих действий доллар стал огромной «чёрной дырой», а Америка стала ненадёжной и перестала заслуживать доверие. В любой момент из-за доллара богатство некоторых стран и частных лиц может прекратиться в ничто. Поэтому они хотят себя обезопасить.

Ранее мы сообщали, что в США могут выпустить государственную цифровую валюту. Цифровой доллар, как было заявлено, поможет укрепить главенствующее положение США в финансовой системе мира.