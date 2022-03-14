В Китае зафиксировали наиболее сильную вспышку заболеваемости COVID-19, произошедшую с начала пандемии. Об этом рассказывает агентство Associated Press.

Как было отмечено, объясняется эта вспышка новым штаммом COVID-19 «стелс-омикрон». По последней информации, в Китае было выявлено 1337 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего случаев выявлено в провинции Цзилинь – 895 новых пациентов.

«Стелс-омикрон», по словам специалистов, распространяется ещё быстрее, чем обычный омикрон, который, в свою очередь, и без того намного заразнее предыдущих штаммов. Кроме того, выявить именно «стелс-омикрон» сложно из-за схожих признаков заболевания.

Рост заболеваемости коронавирусом в Китае начался ещё с начала марта. Власти страны пытаются сдержать распространение инфекции, вводя строгие локдауны.

Ранее мы сообщали, что из-за вспышки заболевания коронавирусом в китайском городе Шэньчжэнь были введены строгие ограничительные меры. Действовать они будут до 20 марта, после чего возможен их пересмотр.