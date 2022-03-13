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За минувшие сутки в Китае зафиксирован самый большой прирост числа заболевших коронавирусом с февраля 2020 года. Всего было выявлено 1938 случаев заражения Covid-19.

Государственный комитет по вопросам здравоохранения и гигиены сообщил, что 1807 заразившихся – это граждане Китая, которые никуда не выезжали с территории страны. Еще 131 случай является «ввозным». Больше всего «внутренних» случаев выявлено в провинции Цзилинь – 1412.

Напомним, что в настоящий момент в Китае прошли вакцинацию почти 85 процентов граждан. Всего с начала пандемии в стране было зарегистрировано 115 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекции. Умерло за этот период 4 636 человек, причем с января прошлого года не зафиксировано ни одной смерти от Covid-19.

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