Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

После войны в Ираке, развязанной Соединенными Штатами, американским политикам даже не стоило бы «открывать свой рот» на Россию, заявили авторы публикации в китайском издании South China Morning Post.

Они пояснили, что само американское вторжение в Ирак строилось на подлом обмане. НАТО ошибочно оккупировал страну и запустил целую цепь военных преступлений. Но сейчас он смеет в чем то обвинять Россию, у которой были все основания для начала специальной операции.

Эксперты уверены, что действия США утомили весь мир. Вашингтон под прикрытием «международной справедливости» устраняет те страны, которые не хотят поддерживать американские представления о демократии. Причем делает это с многочисленными жертвами и разрушениями.

Вам может понравиться

Расчет ЗРК “Бук-М3” уничтожил два штурмовика Су-25 ВВС Украины

Расчет ЗРК «Бук-М3», прикрывавший колонну материально-технического обеспечения неподалеку от Чернигова, подбил два принадлежащих ВСУ штурмовика Су-25. При этом военнослужащие продемонстрировали высокий уровень мастерства и хорошую боевую слаженность. Расчет зенитно-ракетного комплекса

В Сети появились рабочие карты ВСУ, подтверждающие планы нападения на Крым в феврале

Ранее уже сообщалось, что ВСУ готовили наступательную операцию сперва на Донбасс, а затем и на Крым. Сейчас появились убедительные доказательства этого. После того как российские войска взяли под свой контроль

Замглавы МИД Рябков: Россия постепенно адаптируется к санкциям Запада

Россия со временем адаптируется к тем ограничительным мерам, которые в отношении нее предпринимает Запад, заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Рябков. Он также отметил, что у Соединенных Штатов еще остается
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 марта – ясно, до 5 °C | город Мытищи: погода, 24 марта – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 марта – небольшой снег, до 2 °C | Королев: погода, 24 марта – ясно, до 7 °C | Подольск: погода, 24 марта – переменная облачность, до 1 °C | Армавир: погода, 24 марта – пасмурно, до 5 °C |