После войны в Ираке, развязанной Соединенными Штатами, американским политикам даже не стоило бы «открывать свой рот» на Россию, заявили авторы публикации в китайском издании South China Morning Post.

Они пояснили, что само американское вторжение в Ирак строилось на подлом обмане. НАТО ошибочно оккупировал страну и запустил целую цепь военных преступлений. Но сейчас он смеет в чем то обвинять Россию, у которой были все основания для начала специальной операции.

Эксперты уверены, что действия США утомили весь мир. Вашингтон под прикрытием «международной справедливости» устраняет те страны, которые не хотят поддерживать американские представления о демократии. Причем делает это с многочисленными жертвами и разрушениями.