Специальная военная операция на Украине близится к завершению, считает депутат Госдумы РФ Дмитрий Новиков. Так он прокомментировал результаты четвертого раунда переговоров между украинской и российской делегациями, который прошел в Стамбуле.

Первый заместитель руководителя международного комитета не стал уточнять подробности, но отметил, что итог сегодняшнего диалога – это серьезная заявка на то, чтобы в ближайшее время завершить спецоперацию.

Ранее результаты переговоров прокомментировал и сенатор Совфеда Андрей Климов. Он заявил, что Москва не намерена искусственно затягивать операцию на длительный срок и вполне готова перейти к решению всех спорных вопросов дипломатическим путем.

Глава российской делегации Владимир Мединский кратко высказался в том духе, что Киев готов объявить о внеблоковом и безъядерном статусе.