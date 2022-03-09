В предложении Киеву признать независимость Донбасса и воссоединение Крыма с Россией нет ничего невыполнимого. Оно вполне реалистично, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, вопрос Крымского полуострова и так давно решен. Сейчас это неотъемлемая часть России, которая просто вернулась на свою историческую родину. Жители Донбасса же вряд ли когда-нибудь захотят вернуться в состав Украины, после всего того, что творил на его территориях Киев на протяжении последних 8 лет.

По факту Украина уже потеряла эти территории и их возвращение совершенно нереально. Достаточно просто признать это официально, заявил Шеремет.

Напомним, что признание независимости Донбасса и российской принадлежности Крыма является одним из требований к Киеву на переговорах. Однако Украина неоднократно заявляла, что не намерена принимать данное предложение.