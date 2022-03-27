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Примерно полтысячи человек на автомобилях приняли участие в акции, которая прошла в Германии. В знак поддержки действий вооружённых сил России состоялся автопробег из города Кёльна в город Бонн.

Как сообщает немецкая полиция, участники размахивали российскими флагами, скандировали “Россия”, затем вся процессия проехала к памятнику советским солдатам. Там участники акции возложили цветы. После чего вся колонна развернулась и уехала из города, уточнили в полиции.

Кто был организатором мероприятия, не уточняется. Особых проблем на дорогах тоже не возникло – лишь на нескольких улицах произошли перебои в дорожном движении.

Похожие акции в поддержку действий России на Украине проходят и в других странах. Ранее они состоялись в Сербии. Сирии, Ливане, Израиле и других государствах.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Её целью называются демилитаризация и денацификация страны.

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