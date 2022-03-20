Каждая финская семья должна быть готова к тому, что магазины и супермаркеты страны внезапно опустеют. Для этого гражданам рекомендуется создать запас продуктов как минимум на трое суток, пишет издание Helsingin Sanomat.

Авторы публикации поясняют, что риск чрезвычайных ситуаций, в которых в магазинах вдруг не оказывается продуктов, либо отсутствует всякая возможность выйти из дома, чтобы купить все необходимое, имеется всегда. Но если в запасе у семьи есть провизия хотя бы на три дня, временные сложности можно легко пережить.

Авторы также отмечают, что запасать нужно не только консервы, несмотря на то, что именно такой подход кажется наиболее простым. Имеет смысл покупать и другие продукты питания, которые не являются скоропортящимися.