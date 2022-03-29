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Напряженная геополитическая обстановка, которая сейчас сложилась в Восточной Европе, ударяет по туристической отрасли Египта. Власти страны заявили об оттоке туристов. С соответствующим заявлением выступил министр туризма и древностей страны Халед аль-Анани.

По его словам, турпотоки из России и Украины всегда были одними из основных для Египта. Однако из-за кризиса, который возник между странами, ждать от них туристов в тех же количествах, что и раньше, властям Египта не приходится.

В этой связи, рассказал аль-Анани, рынок Египта начал искать альтернативы – сейчас ведётся работа по привлечению туристов из Великобритании. С Соединённым Королевством у Страны Пирамид давние связи, подчеркнул египетский чиновник.

Между тем, по мнению специалистов, в условиях санкций и ограничений на въезд во многие европейские страны, турпорток в Египет из России вряд ли прервётся совсем. Но поездка в условиях роста цен и курса доллара будет теперь стоить дороже, что существенно сократит число отдыхающих из России.

 

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