Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские неонацисты готовят жестокое убийство священнослужителей в селе Никольское, что в Волновахском районе, рассказали представители штаба территориальной обороны ДНР. Они пояснили, что информация поступила от местных жителей.

Гражданское население сообщило, что националистическая группировка планирует провести зачистку Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, являющегося обителью батюшки Зосимы. В связи с этим штаб теробороны призвал командование ВСУ не допускать подобных действий и не устраивать кровопролития.

Также в штабе сообщили, что все националисты находятся на контроле у Народной милиции, а их военные преступления тщательно фиксируются.

В качестве одной из возможных причин планируемой зачистки названо нежелание священнослужителей участвовать в мобилизационных мероприятиях ВСУ.

Вам может понравиться

Оркестр в Великобритании убрал из своей программы увертюру Петра Чайковского

Западные санкции добрались и до российских классиков. Кардиффский филармонические оркестр убрал из своей программы увертюру Петра Чайковского “1812”. Об этом сообщает издание The Independent. По данным издания, изменения в программе

Бойцы ВСУ массово ломают комплексы NLAW и Javelin из-за неумения с ними обращаться

Оружие из Соединенных Штатов и Великобритании оказалось слишком уж сложным для украинских боевиков, поэтому в процессе использования они успели вывести из строя большое количество комплексов. О неудачах в использовании ПТРК

Международные сервисы знакомств прекращают работу в России

Сервисы Bumble и Badoo приняли решение уйти с российского рынка. Кроме того, они больше не будут доступны и пользователям из Белоруссии. О причинах решения в компании Bumble Inc., владеющей сервисами,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 марта – ясно, до -5 °C | город Мытищи: погода, 10 марта – ясно, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C | Королев: погода, 10 марта – переменная облачность, до -0 °C | Подольск: погода, 10 марта – небольшая облачность, до -9 °C | Армавир: погода, 10 марта – пасмурно, до 2 °C |