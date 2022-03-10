Украинские неонацисты готовят жестокое убийство священнослужителей в селе Никольское, что в Волновахском районе, рассказали представители штаба территориальной обороны ДНР. Они пояснили, что информация поступила от местных жителей.

Гражданское население сообщило, что националистическая группировка планирует провести зачистку Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, являющегося обителью батюшки Зосимы. В связи с этим штаб теробороны призвал командование ВСУ не допускать подобных действий и не устраивать кровопролития.

Также в штабе сообщили, что все националисты находятся на контроле у Народной милиции, а их военные преступления тщательно фиксируются.

В качестве одной из возможных причин планируемой зачистки названо нежелание священнослужителей участвовать в мобилизационных мероприятиях ВСУ.