Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Националистические формирования на Украине нападают на бронетехнику ВСУ, которая еще осталась в распоряжении армии и используют ее для наживы, рассказали представители Народной милиции ДНР. По их словам, целью таких действий является банальное желание заработать денег, передает РИА Новости.

Все дело в том, что некоторые украинские олигархи назначили награды, составляющие от 500 до 1000 долларов за каждый подбитый танк или другую уничтоженную бронетехнику. Именно поэтому националисты совершают нападения на технику ВСУ, которую потом выдают за российскую, чтобы получить деньги.

Кроме того, националисты активно используют оружие, которое раздавалось налево и направо по приказу президента Украины Зеленского. Они грабят магазины и мародерствуют, нападают на мирных жителей с целью ограбления.

Вам может понравиться

Диетолог Королева: Блины на воде из гречневой муки – отличное лакомство для людей с избыточным весом

Основным угощением на Масленицу, которая в этом году пройдет с 28 февраля по 6 марта, являются блины. Однако людям с избыточным весом и склонным к его быстрому набору нежелательно сильно

Германия направила в Балтийское море корабли и самолеты для укрепления северного фланга НАТО

Самолеты P-3C Orion и Tornado, принадлежащие ВС Германии, выйдут на патрулирование в районе Балтийского моря в связи с ситуацией на Украине. Миссия ФРГ при Североатлантическом альянсе уточняет, что эти воздушные

В Польше резко нарастили закачку газа по газопроводу “Ямал – Европа”

Польша весьма сильно увеличила закачку газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в свои подземные хранилища. Об этом стало известно по информации Gas Infrastructure. Как сообщает издание ТАСС, запасы газа Польши
  • Анна
  • 28.02.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 марта – ясно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 1 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 марта – переменная облачность, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 марта – переменная облачность, до -7 °C | Королев: погода, 1 марта – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 1 марта – ясно, до -2 °C | Армавир: погода, 1 марта – пасмурно, до 9 °C |