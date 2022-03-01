Националистические формирования на Украине нападают на бронетехнику ВСУ, которая еще осталась в распоряжении армии и используют ее для наживы, рассказали представители Народной милиции ДНР. По их словам, целью таких действий является банальное желание заработать денег, передает РИА Новости.

Все дело в том, что некоторые украинские олигархи назначили награды, составляющие от 500 до 1000 долларов за каждый подбитый танк или другую уничтоженную бронетехнику. Именно поэтому националисты совершают нападения на технику ВСУ, которую потом выдают за российскую, чтобы получить деньги.

Кроме того, националисты активно используют оружие, которое раздавалось налево и направо по приказу президента Украины Зеленского. Они грабят магазины и мародерствуют, нападают на мирных жителей с целью ограбления.