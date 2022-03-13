Отказ от сотрудничества с Россией станет чрезвычайно болезненным для Германии даже в том случае, если она найдет альтернативу российскому газу. Высокую цену за отказ от поставок энергоносителей из РФ придется заплатить и другим европейским странам, уверены авторы немецкого издания Das Erste.

Они пояснили, что Европа не сможет заменить около 50 процентов поставок голубого топлива из РФ. Из-за этого Германии придется снова вернуться к использованию атомной энергетики и угля, а также вынести за границу основную часть производственных мощностей. Кроме того, ей придется задуматься о снижении температуры отопительных батарей в жилых домах.

В качестве альтернативы российским энергоносителям можно использовать газ из Норвегии и североафриканских государств, однако сперва потребуется вложить крупные суммы в строительство терминалов, которые будут осуществлять обработку полезных ископаемых.

Отказ от газа из России, по мнению экономистов, приведет к существенному подорожанию электрической энергии и вызовет инфляцию, масштабы которой в настоящий момент предсказать невозможно.