Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Отказ от сотрудничества с Россией станет чрезвычайно болезненным для Германии даже в том случае, если она найдет альтернативу российскому газу. Высокую цену за отказ от поставок энергоносителей из РФ придется заплатить и другим европейским странам, уверены авторы немецкого издания Das Erste.

Они пояснили, что Европа не сможет заменить около 50 процентов поставок голубого топлива из РФ. Из-за этого Германии придется снова вернуться к использованию атомной энергетики и угля, а также вынести за границу основную часть производственных мощностей. Кроме того, ей придется задуматься о снижении температуры отопительных батарей в жилых домах.

В качестве альтернативы российским энергоносителям можно использовать газ из Норвегии и североафриканских государств, однако сперва потребуется вложить крупные суммы в строительство терминалов, которые будут осуществлять обработку полезных ископаемых.

Отказ от газа из России, по мнению экономистов, приведет к существенному подорожанию электрической энергии и вызовет инфляцию, масштабы которой в настоящий момент предсказать невозможно.

Вам может понравиться

“Даже в США хихикали”: Эксперт рассказал о несолидном поведении украинской делегации на переговорах

Над поведением украинской делегации в ходе переговоров в Беларуси «хихикают» даже в Соединенных Штатах, рассказал писатель Игорь Мальцев. Он также отметил, что представители Киева несерьезно относятся к данному мероприятию, ведут

В Кремле уточнили, что на Украину отправятся лишь иностранные добровольцы

Россия планирует привлекать добровольцев для спецоперации на Украине, однако речь идет только об иностранных гражданах, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он также отметил, что с Ближнего Востока уже поступили заявки

Минобороны РФ рассказало о марше российских десантников в Киевской области

Министерство обороны РФ выложило в Сеть видеозапись, на которой зафиксирован марш российских десантников в Киевской области. Авторы рассказали, что речь идет о передислокации военнослужащих в район, в котором запланировано выполнение
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 марта – переменная облачность, до 1 °C | город Мытищи: погода, 13 марта – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 марта – пасмурно, до -1 °C | Королев: погода, 13 марта – облачно с прояснениями, до -5 °C | Подольск: погода, 13 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир: погода, 13 марта – облачно с прояснениями, до 2 °C |