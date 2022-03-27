Европа запустила на полный ход «поисково-репрессивную машину», направленную на компании, продолжающие вести бизнес в обход антироссийских санкций. Так, в Чехии в настоящий момент проводится крупная проверка, затрагивающая целый ряд бизнес-структур.

В список подозреваемых внесли практически все организации, которые посещал президент страны Милош Земан. Среди них центральное место занимает Южно-Моравская компания. С ее руководством глава государства проводил встречи в 2014 году.

Проверки проводятся несмотря на то, что являются вмешательством государства в дела частного бизнеса. Кроме того, они грубо нарушают и европейские ценности, и общепринятые правила свободной торговли, которые определяют основные принципы защиты частной собственности.