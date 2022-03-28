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В ближайшие несколько лет Великобритания не сможет отказаться от поставок газа из России. Предлагаемые альтернативные варианты вроде перехода на альтернативные источники энергии либо поставки СПГ не решают проблем, которые встали перед страной, рассказал журналист издания Daily Telegraph Росс Кларк.

Он пояснил, что единственным способом отказаться от российского газа является расконсервация собственных нефтяных месторождений. Они давно закрыты из-за политики ЕС, связанной с защитой экологии. Однако не исключено, что придется все же обратиться именно к ним.

Росс отметил, что Великобритания следовала требования Европы по переходу на возобновляемые источники энергии и поэтому закрыла свои месторождения. Однако без них она не сможет отказаться от газа из России.

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