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Журналисты Болгарского национального радио уличили местные и западные СМИ в распространении фейка. Они пояснили, что на обошедшей весь мир фотографии «сбитого на Донбассе» российского истребителя запечатлен совсем другой инцидент.

Они рассказали, что на фото действительно изображен горящий МиГ-29. Однако пострадал он не от украинской ПВО, как преподнесли некоторые СМИ, а от столкновения с таким же самолетом около 30 лет назад, передает РИА Новости.

Столкновение произошло в июле 1993 года во время авиашоу в британском Фэрфорде. Тогда оба истребителя разбились, но пилоты удачно катапультировались. В Сети можно без труда найти не только снимки, но и видеозаписи произошедшего, отмечают журналисты.

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