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Съемочная группа издания «Известия» побывала в доме главы «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация) Бердянска, находящегося под контролем российских военных.

63-летний Виктор Плотников, который является одним из наиболее жестоких боевиков, успел сбежать перед появлением в городе войск РФ. Но в его доме было обнаружено много интересного.

Радикал собрал весьма крупную коллекцию фашистской атрибутики, а также хранил дома листовки и националистическую литературу. Один из оперативников, который участвовал в обыске, рассказал, что было здесь и оружие, однако его Плотников успел вывезти.

Также правоохранитель поведал, что националист обвиняется в 53 преступлениях, которые совершил лично и еще в 70 проходит в роли второстепенного участника.

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