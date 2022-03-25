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Украинская диаспора Каталонии вынудила Дворец каталонской музыки в Барселоне отменить запланированный ранее концерт Эмира Кустурицы. Ее представители опубликовали гневное письмо, в котором высказывалось недовольство действиями музыканта.

Все дело в том, что ранее Кустурица согласился занять должность главного режиссера Центрального театра армии РФ. Соответствующее предложение ему сделал министр обороны России Сергей Шойгу. Когда именно музыкант начнет работу, пока неизвестно.

Администрация Дворца каталонской музыки отменила концерт и выступила с осуждением событий на Украине. В то же время она отметила, что искусство и культура должны оставаться вне политики и продолжать выступать в качестве инструмента для обеспечения мира.

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