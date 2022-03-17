Соединенные Штаты должны помочь Украине получить истребители МиГ-29 и системы противовоздушной обороны. Такую резолюцию предложил американский сенатор Линдси Грэм. Он также отметил, что если документ будет принят, то Киев сможет справиться с разразившимся в стране кризисом.

Дополнительную военную технику, а также истребители и средства ПВО потребовал у американского Конгресса президент Украины Владимир Зеленский в обращении, состоявшемся 16 марта.

Издание The Hill цитирует высказывание Грэма, считающего, что системы противовоздушной обороны, а также самолеты МиГ-29, имеющиеся в распоряжении нескольких стран Североатлантического альянса, окажут Киеву помощь в урегулировании конфликта.