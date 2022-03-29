Украинские военные регулярно выходят на контакт с представителями ВС США на территории Польши. Главной темой обсуждения являются поставки оружия, рассказал американский телеканал CNN.

Напомним, что 26 марта президент США Джо Байден в своем выступлении перед военнослужащими американской армии заявил, что у них будет возможность «увидеть все самим» и оценить мужество украинских ВС. Многие журналисты в тот момент предположили, что Байден намеревается отправлять войска на Украину, однако позже он объяснил свои слова.

Американский лидер сообщил, что имел в виду подготовку украинских бойцов на территории Польши и их контакты с представителями ВС США именно в этой стране. Также он в очередной раз заверил СМИ, что переброска войск в Восточную Европу не означает, что они отправятся на Украину.