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Украинские военные регулярно выходят на контакт с представителями ВС США на территории Польши. Главной темой обсуждения являются поставки оружия, рассказал американский телеканал CNN.

Напомним, что 26 марта президент США Джо Байден в своем выступлении перед военнослужащими американской армии заявил, что у них будет возможность «увидеть все самим» и оценить мужество украинских ВС. Многие журналисты в тот момент предположили, что Байден намеревается отправлять войска на Украину, однако позже он объяснил свои слова.

Американский лидер сообщил, что имел в виду подготовку украинских бойцов на территории Польши и их контакты с представителями ВС США именно в этой стране. Также он в очередной раз заверил СМИ, что переброска войск в Восточную Европу не означает, что они отправятся на Украину.

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