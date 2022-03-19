Телеканал «Беларусь-1» рассказал об инциденте, который произошел с покидающим Украину дипломатом Игорем Соколом. По словам журналистов, украинские пограничники намеревались вскрыть дипломатическую почту, которую с собой вез посол.

Сотрудники дипломатической миссии рассказали, что пограничники распотрошили коробки, которые были у делегации, порвали пакеты, а также отобрали три портативных радиостанции. Кроме того, они угрожали послу автоматом, пытаясь открыть дипломатическую почту.

По мнению дипломатов, действия пограничников были откровенной провокацией, однако представители дипмиссии на нее не поддались.

Телеканал продемонстрировал также видеозапись, на которой пограничник говорит послу Белоруси о приказе передать «тридцать сребреников» руководителю Госпогранкомитета страны. Однако Сокол не взял мешочек с монетами, заявив, что приказы украинским военным на него не распространяются.