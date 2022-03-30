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Украинские боевики держат в осаде родильный дом в Мариуполе. Сейчас в нем находятся около 100 человек, среди которых 37 детей. Подробности происшествия сообщают в штабе территориальной обороны ДНР.

В Telegram-канале штаба представители публикуют актуальную информацию с места событий. Боевики удерживают женщин, не дают им выйти за водой к ближайшей скважине, которая расположена в частном секторе. По имеющимся данным, сейчас в мариупольском роддоме № 2 37 детей, пять из которых новорожденные.

Представители Народной милиции ДНР сообщают, что родильный дом в Мариуполе уже несколько раз подвергался обстрелам украинских военных. Сейчас в роддоме нет электричества. Медицинские работники принимают роды при свечах, а новорожденных детей вынуждены прятать в подвалах.

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