Представители украинских властей вели тайные переговоры с иностранными компаниями, призывая их оказать помощь в строительстве и открытии предприятий по производству обогащенного урана. Информацию об этом предоставило агентство ТАСС.

Ссылаясь на источник в одном из российских ведомств, пожелавший остаться неизвестным, авторы отмечают также, что Киев несколько лет подряд активно занимался геологической разведкой в урановых шахтах на территории Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областей. Также в Желтых Водах, где располагается гидрометаллургический завод, уже осуществляется получение концентрированного оксида урана.

По словам источника, этот концентрат вполне мог применяться в специальных газовых центрифугах, не требуя дополнительной обработки. Это привело бы к созданию ядерного оружия на Украине буквально за несколько последующих месяцев.