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Киев намеревается вывезти из страны секретные документы и сервера, заявил заместитель руководителя Государственной службы спецсвязи Украины Виктор Жора. Он пояснил, что связаны эти действия с теми событиями, которые сейчас происходят в государстве.

По словам Жоры, сейчас служба располагает двумя планами, один из которых предусматривает установку более сильной защиты данных, хранящихся на правительственных серверах, а второй – их вывод за рубеж. Почва для этого подготавливается, но сперва необходимо добиться соответствующих решений по внесению изменений в действующее законодательство.

Также Жора ранее заявлял, что власти Украины не намерены передавать секретные данные российским военным. Поэтому правительство готово даже на самую крайнюю меру – полное физическое уничтожение и серверов, и секретной документации. Вполне вероятно, что вывоз за рубеж рассматривается в качестве альтернативы, столь радикальным методам.

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