Киев столкнулся с серьезными сложностями в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции, из-за которых теряет каждый месяц около полутора миллиардов долларов, рассказали представители министерства продовольствия и аграрной политики Украины.

Они отметили, что в настоящий момент на складах хранится несколько десятков миллионов тонн продукции, но ее поставки серьезно затруднены из-за специальной военной операции РФ на территории Украины.

Сложившаяся ситуация негативно влияет на другие регионы планеты, цитирует слова представителей министерства РИА Новости. Так, в африканских странах, постоянно покупающих украинскую продукцию, усиливается голод, а в Европе наблюдается нехватка продовольствия и стремительный рост цен на отдельные категории товаров.

Напомним, что продукцию сельскохозяйственного сектора запретили вывозить власти Беларуси. Уточняется, что речь идет о муке, макаронных изделиях и крупах.