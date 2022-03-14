читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Журналист из США Нолан Питерсон рассказал о реакции «диких гусей» – иностранных наемников на Украине, на удары по Яворовскому полигону. Он пояснил, что атака напрочь отбила у них желание воевать.

Питерсон сообщил, что наемникам и так не особо все нравилось на украинской территории. Они беспрерывно жаловались, что им не хватает воды и пищи, на то, что мало боеприпасов, на отсутствие ключевых благ, к которым привыкли представители «западной цивилизации».

Однако выяснилось, что это далеко не все проблемы, с которыми столкнулись «дикие гуси». Оказалось, по полигону еще и стреляют, что стало последней каплей. Теперь у наемников только одно желание – как можно быстрее вернуться обратно и желательно сделать это без вступления в боевые действия, отметил журналист

Вам может понравиться

Кадыров выложил видео, на котором чеченские военные помогают раненому подростку на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров в мессенджере «Телеграм» опубликовал видеозапись, на которой командир батальона “Юг” Хусейн Межидов оказывает помощь девочке, получившей ранение в живот в результате обстрела со стороны националистических формирований.

ВКС РФ сбили украинский военный самолет Су-24 в районе Любимовки

В районе населенного пункта Любимовка российские ВКС сбили фронтовой бомбардировщик Су-24, принадлежащий украинским военно-воздушным силам, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также он рассказал, что во время продолжающейся военной спецоперации

Ординатор, спасшая раненых бойцов ВС РФ на Украине, рассказала об обстреле боевиками санитарной машины

Ординатор хирургического отделения 4-й гвардейской танковой дивизии российских ВС Мария Мирошниченко рассказала, как украинские боевики обстреляли санитарную машину, перевозившую в тот момент раненых бойцов. Она сама находилась в этом автомобиле
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C | город Мытищи: погода, 14 марта – небольшой снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 марта – переменная облачность, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Королев: погода, 14 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Подольск: погода, 14 марта – небольшой снег, до 1 °C | Армавир: погода, 14 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C |