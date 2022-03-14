Журналист из США Нолан Питерсон рассказал о реакции «диких гусей» – иностранных наемников на Украине, на удары по Яворовскому полигону. Он пояснил, что атака напрочь отбила у них желание воевать.

Питерсон сообщил, что наемникам и так не особо все нравилось на украинской территории. Они беспрерывно жаловались, что им не хватает воды и пищи, на то, что мало боеприпасов, на отсутствие ключевых благ, к которым привыкли представители «западной цивилизации».

Однако выяснилось, что это далеко не все проблемы, с которыми столкнулись «дикие гуси». Оказалось, по полигону еще и стреляют, что стало последней каплей. Теперь у наемников только одно желание – как можно быстрее вернуться обратно и желательно сделать это без вступления в боевые действия, отметил журналист