Исследователи из Массачусетского университета (США), похоже, нашли окончательный ответ на один из главных вопрос эпохи викингов: почему скандинавы на остались жить в Гренландии. Результаты своей работы учёные опубликовали журнале Science Advances.

Из исторических источников известно, что на юге Гренландии викинги основали поселения ещё в конце десятого века. Однако спустя пять столетий ни одного поселения на острове не было. Ранние исследования говорили о том, что скандинавы покинули эту территорию из-за климата – малый ледниковый период сделал Гренландию непригодной для жизни.

Американские учёные решили проверить эту гипотезу и выяснили, что она не совсем соответствует действительности. Используя данные проб со дна одного из озёр, рядом с которым когда-то находилось поселение викингов, исследователи реконструировали не только изменение температуры, но и скорость потери влаги на территории.

Как оказалось, на юге Гренландии температура во время малого ледникового периода оставалась практически неименной и жить там было бы возможно, если бы не засуха, которая со временем становилась всё сильнее.

Засушливый климат не давал заготовить запасы еды и прокормить животных. В этой связи викинги, по всей видимости, и приняли решение покинут Гренландию, несмотря на то, что прожили там несколько веков – такой вывод сделали учёные.