читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Исследователи из Массачусетского университета (США), похоже, нашли окончательный ответ на один из главных вопрос эпохи викингов: почему скандинавы на остались жить в Гренландии. Результаты своей работы учёные опубликовали журнале Science Advances.

Из исторических источников известно, что на юге Гренландии викинги основали поселения ещё в конце десятого века. Однако спустя пять столетий ни одного поселения на острове не было. Ранние исследования говорили о том, что скандинавы покинули эту территорию из-за климата – малый ледниковый период сделал Гренландию непригодной для жизни.

Американские учёные решили проверить эту гипотезу и выяснили, что она не совсем соответствует действительности. Используя данные проб со дна одного из озёр, рядом с которым когда-то находилось поселение викингов, исследователи реконструировали не только изменение температуры, но и скорость потери влаги на территории.

Как оказалось, на юге Гренландии температура во время малого ледникового периода оставалась практически неименной и жить там было бы возможно, если бы не засуха, которая со временем становилась всё сильнее.

Засушливый климат не давал заготовить запасы еды и прокормить животных. В этой связи викинги, по всей видимости, и приняли решение покинут Гренландию, несмотря на то, что прожили там несколько веков – такой вывод сделали учёные.

Вам может понравиться

IQAir: Ни одна страна в мире в 2021 году не выполнила рекомендации ВОЗ по качеству воздуха

Согласно обнародованному 22 марта отчету IQAir (швейцарской компании, одного из мировых лидеров в производстве систем очистки воздуха), в прошлом году ни одна страна в мире не добилась соответствия действующим рекомендациям

НАСА и Россия продолжат совместные исследования

Соединённые Штаты Америки даже в условиях напряжённых отношений с Россией продолжают сотрудничество в некоторых сферах. В частности, НАСА заявило, что не прекращает совместные исследования. Речь идёт об изучении психологического состояния

Der Standard: Западная Сибирь подошла к критической точке таяния болот «зоны вечной мерзлоты»

Глобальное потепление приводит к таянию все большей и большей площади вечной мерзлоты с обширным выделением углекислого газа и метана. Австрийская газета Der Standard отмечает, что это явление болезненнее всего начнет
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 марта – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 25 марта – облачно с прояснениями, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 марта – небольшая облачность, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 марта – облачно с прояснениями, до 2 °C | Королев: погода, 25 марта – облачно с прояснениями, до 0 °C | Подольск: погода, 25 марта – небольшая облачность, до -3 °C | Армавир: погода, 25 марта – небольшой снег, до 2 °C |