Учёные из Сингапура разработали способ, который позволяет хранить углекислый газ на океаническом дне. О результатах исследования специалистов сообщает издание Chemical Engineering Journal.

Отмечается, что технология, которая позволяет извлекать углекислоту из земной атмосферы с последующей гидратацией, не является новой. Однако предыдущие методы не могли обеспечить надёжность. Объясняется это тем, что метод требует долгий срок стабильности захоронений вне атмосферы.

Однако новая методика позволяет сохранять углекислый газ на океаническом дне в течение 30 дней, а в дальнейшем этот срок может быть увеличен. Предлагается удерживать углекислый газ на дне в органических отложениях. За счёт этого углекислота не сможет покинуть это место.

Ранее Внук Жака Кусто Фабьен заявил, что собирается строить сеть исследовательских станций на дне океана. Этот проект может стать морским аналогов МКС.