Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Какие осложнения в сердечно-сосудистой системе могут вызвать препараты против коронавируса, учёным помогут разобраться органоиды. Это миниатюрные копии органов, которые представляют собой клеточные скопления. Они имитируют работу реальных органов, их структуру и взаимодействие друг с другом.

Исследователи из США и Германии для проведения экспериментов вырастили мини-сердца. Опыты должны определить, какие дозировки лекарств от ковида будут безопасны для системы кровообращения и при этом иметь максимальный лечебный эффект.

Как объясняют специалисты, госпитализированным пациентам, инфицированным коронавирусной инфекцией, сейчас назначают так называемые противоцитакиновые препараты. Они нейтрализуют клетки иммунной системы, которые при заражении коронавирусом в большом количестве выбрасываются в кровоток, что может привести к летальному исходу.

Применение противоцитакиновых медикаментов может вызывать серьёзный побочный эффект в виде повышенной нагрузки на сердце и сосудистую систему. Точность дозировки для каждого пациента сейчас определить непросто, говорят учёные. Однако с помощью экспериментов с органоидами баланс отыщется, уверены эксперты.

Вам может понравиться

Первые исследования нового варианта вакцины “Ковивак” показали её высокую эффективность против “омикрона”

Сыворотка крови людей, которые были привиты вакциной “Ковивак” нового типа, показала высокую нейтрализацию части коронавируса штамма “омикрон”. Такие данные приводятся на сайте Минобрнауки. Впрочем, исследователи, которые проводили тесты, отмечают, что

Учёные подтвердили наличие аномалий в мозговой деятельности у переболевших ковидом

Электрическая деятельность мозга у бывших ковид-пациентов может быть изменённой. Российские учёные в ходе экспериментов выявили в ней аномалии. Исследователи из “МИСиС” и МГУ при поддержке экспертов Сбербанка разработали и применили

Учёные выяснили, как на треть снизить риск развития болезни Альцгеймера

Специалисты рассказали, как можно понизить риск развития болезни Альцгеймера. Как заявляют эксперты, люди в среднем на 33% реже сталкиваются с данным заболеванием, если они имеют хорошую физическую подготовку. Установлено это
  • Анна
  • 28.02.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 марта – пасмурно, до -1 °C | город Мытищи: погода, 3 марта – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 марта – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 марта – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 3 марта – пасмурно, до 9 °C | Подольск: погода, 3 марта – переменная облачность, до -1 °C | Армавир: погода, 3 марта – пасмурно, до 9 °C |