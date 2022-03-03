Какие осложнения в сердечно-сосудистой системе могут вызвать препараты против коронавируса, учёным помогут разобраться органоиды. Это миниатюрные копии органов, которые представляют собой клеточные скопления. Они имитируют работу реальных органов, их структуру и взаимодействие друг с другом.

Исследователи из США и Германии для проведения экспериментов вырастили мини-сердца. Опыты должны определить, какие дозировки лекарств от ковида будут безопасны для системы кровообращения и при этом иметь максимальный лечебный эффект.

Как объясняют специалисты, госпитализированным пациентам, инфицированным коронавирусной инфекцией, сейчас назначают так называемые противоцитакиновые препараты. Они нейтрализуют клетки иммунной системы, которые при заражении коронавирусом в большом количестве выбрасываются в кровоток, что может привести к летальному исходу.

Применение противоцитакиновых медикаментов может вызывать серьёзный побочный эффект в виде повышенной нагрузки на сердце и сосудистую систему. Точность дозировки для каждого пациента сейчас определить непросто, говорят учёные. Однако с помощью экспериментов с органоидами баланс отыщется, уверены эксперты.