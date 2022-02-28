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Электрическая деятельность мозга у бывших ковид-пациентов может быть изменённой. Российские учёные в ходе экспериментов выявили в ней аномалии.

Исследователи из “МИСиС” и МГУ при поддержке экспертов Сбера разработали и применил нейроинтерфейс, который работает на основе электроэнцефалографии. Таким образом специалисты хотели определить, какие процесс происходят в головном мозге человека, который ранее был инфицирован коронавирусной инфекцией.

Для эксперимента исследователи отобрали более 70 добровольцев: около половины из них переболели ковидом, другая – с вирусом не сталкивалась вообще. Всем им предложили прочесть про себя несколько слов, которые транслировались на мониторе. В это время с помощью специального оборудования считывалась электрическая активность мозга.

В результате выяснилось, что почти у всех испытуемых, кто ранее переболел ковидом, в деятельности головного мозга отмечались аномалии – это показала электроэнцефалограмма. По словамм экспертов, исследование подтвердило гипотезу о том, что у многих заражённых коронавирусом пациентов возникают неврологические нарушения.

В частности, это объясняет, почему у многих столкнувшихся с коронавирусом людей периодически наблюдается затуманенное сознание, нарушение сна, заторможенность, потеря концентрации и так далее.

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