У людей, переболевших ковидом, который появился в результате заражения коронавирусом штамма “омикрон”, иммунная защита не формируется на достаточном уровне, чтобы противостоять другим штаммам. Следовательно, переболев “омикроном”, человек может снова заразиться коронавирусом спустя короткое время. Такой вывод сделали американские учёные.

В своём исследовании они провели сравнение между штаммами “дельта” и “омикрон”, а также сравнили различия в заражении ими и развитии ковида. В результате выяснилось, что вирусы разных штаммов размножаются в разных частях организма: “омикрон” – в верхних дыхательных путях, “дельта” – дальше, вплоть до лёгких.

Таким образом, при заражении “омикроном” в крови вырабатывается недостаточное количество белков, которые отвечают за иммунный ответ. То есть к столкновению с другим штаммом организм, по сути, оказывается не готов.

Косвенно, место размножения “омикрона-коронавируса” в организме объясняет, почему он переносится в более лёгкой форме, но при этом обладает высокой заразностью.