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Риск тяжёлых осложнений при заболевании, которое вызывает коронавирусная инфекция, оказывается зависит от группы крови пациента. Такое открытие сделали учёные из США. Результаты своего исследования они опубликовали в издании PLOS Genetics.

По мнению учёных обладатели второй группы крови (А) имеют повышенный риск смерти от ковида. К такому выводу исследователи пришли проанализировав свыше 3 тысяч белков крови. Специалисты пытались выяснить, какие из них способствуют возникновению осложнений при заражении коронавирусной инфекции, а какие наоборот увеличивают защиту.

В результате медики выявили 6 белков, содержащихся в крови, которые способствуют тяжёлому течению болезни и ещё 8, формирующих повышенную защиту. При этом обладатели второй группы крови, судя по наличию и тех, и других кровяных белков в их организмах, больше всего подвержены рискам осложнений при ковиде. Такие пациенты чаще нуждаются в медицинской помощи.

По мнению учёных, их открытие сделало шаг в сторону разработки эффективного лекарства против ковида.

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