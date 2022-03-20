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Учёные нашли способ, который позволяет перерабатывать углекислый газ в экологически чистое топливо.

Как сообщается, новая электрохимическая технология позволяет улавливать содержащийся в атмосфере углекислый газ и извлекать его. В дальнейшем разработка перерабатывает этот газ в топливо. Таким образом, как отметили специалисты, новый метод позволить одновременно уменьшить климатические выбросы и при этом получить сырьё, которое можно будет использовать в промышленности.

В качестве демонстрации разработки в октябре 2021 года были проведены испытания, длившиеся трое суток. В итоге специалистам удалось получить экологически чистый бензин, которые имеет октановое число выше 90. Также было отмечено, что установка потребляла мало электроэнергии.

Недавно мы сообщали, что в качестве альтернативного источника энергии можно использовать водоросли. Это также обеспечивает более эффективный способ улавливания и утилизации углерода.

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