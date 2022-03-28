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Исследователи из Великобритании разработали методику, которая в будущем поможет пациентам проходить медикаментозное лечение, учитывая все индивидуальные особенности их организмов. На 3D-принтере учёные научились “печатать” лекарства с необходимой дозировкой для каждого пациента.

Для производства таких лекарств требуется смола, в которой уже содержится растворённое лекарство, а также специальное вещество, которое застывает под воздействием света.

В основе методики создания медикаментов – фотополимеризация. Обычно 3D-принтер печатает слой за слоем. Однако британские учёные смогли сделать так, чтобы постепенно твердела смола с необходимым количеством активного медицинского вещества (происходила полимеризация). В ходе экспериментов таблетку парацетамола сначала напечатали за 17 секунд, затем время её создания сократили всего до 7-ми.

При этом, как утверждают учёные, парацетамолом дело не ограничивается. Новым способом можно создавать огромное число лекарств, адаптированных под индивидуальные особенности пациентов.

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