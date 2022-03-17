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Постоянное нахождение дома может привести к серьёзным заболеваниям и усилить депрессию. Такие выводы сделали британские учёные из Института психиатрии психологии и нейронаук.

Для своего исследования они отобрали более 160 человек. Все они страдали серьёзным депрессивным расстройством. Эти добровольцы согласись передавать медикам информацию о том, где они находятся, через функцию геолокации на смартфонах. Выяснилось, что большинство из пациентов основную часть своего времени проводили дома.

При этом специалисты заметили закономерность: чем реже человек покидает дом, тем у него ярче выражены симптомы депрессии. В большей степени это утверждение касалось пожилых пациентов. А связь между нахождением дома и депрессией чаще проявлялась в будние дни, чем в выходные.

По словам учёных, новые данные помогут со временем доработать методику оказания помощи пациентам с депрессией и сделать её более эффективной.

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