Пандемия коронавируса не планирует отступать, и человечество ещё ждут серьёзные вызовы – на смену “омикрону” придёт более заразный и опасный штамм коронавируса. Такой прогноз делают учёные из Великобритании и Италии.

Основная задача вируса при эволюции – создание такого варианта, который бы с лёгкостью обходил иммунитет носителя. По мнению исследователей, “омикрон” с этим отлично справляется. А то, что ковид, вызванный этим штаммом, протекает у большинства пациентов в относительно лёгкой форме, учёные назвали не более чем удачным стечением обстоятельств – тяжесть течения болезни не определяется напрямую коронавирусом.

Дальнейшая эволюция вируса сделает его ещё более заразным и не исключено, что новый вариант коронавируса станет куда более опасным для человека, поскольку сможет ещё эффективнее обходить ответ его иммунной системы, полагают учёные.

Впрочем далеко не все специалисты разделяют такую точку зрения. Многие предполагают, что штамм, который придёт на смену “омикрону” будет действительно более заразным, но не более опасным. Эксперты говорят, что вирусу в первую очередь важно распространить себя на максимальное число носителей в популяции, а не убивать инфицированных.