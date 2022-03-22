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В научном центре “Фотоника” при Пермском Университете исследователи добились успехов в разработке так называемых фотоприёмников. Это устройства, которые прообразовывают оптический сигнал (импульсы света) в электрический.

Такое оборудование, в частности, используется для работы Интернета. Точнее, приборы применяются в оптоволоконных линиях связи для того, чтобы сигнал из кабеля попадал на устройство пользователя.

Как полагают учёные, их разработка поможет наладить производство устройств на территории страны. В дальнейшем приборы, собранные на основе таких комплектующих, будут применяться в сетевых системах, системах мониторинга окружающей среды, в создании медицинских технических изделий и других областях.

Как сообщалось ранее, санкции, которые ввели западные страны в отношении России на фоне специальной военной операции на Украине, существенно сократили список импортируемых товаров страну. Прежде всего, ограничения коснулись технологической отрасли. Многие страны ввели санкции на поставку в страну электроники и комплектующих к ней. Речь идёт как о бытовых приборах, так и о специализированной технике.

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