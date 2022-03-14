За здоровьем каждого органа в человеческом организме стоит следить отдельно. К такому выводу пришли китайские учёные. В ходе ряда тестов они определили, что органы человека в организме стареют с разной скоростью. Что впрочем не отменяет факта, что всё в организме взаимосвязано.

Во время исследований эксперты изучили состояние здоровья у более чем 4 тысяч добровольцев разного возраста. В частности, учёные обратили внимание, что на здоровье почек влияет состояние органов желудочно-кишечного тракта. Если органы в нём функционируют, как надо, то и почки дольше остаются “молодыми”.

Кроме того, эксперты заметили, что сердце человека стареет гораздо быстрее, если организму недостаёт физических нагрузок. А “молодой” кишечник встречается у тех людей, кто придерживается правильного питания.

В этой связи, говорят учёные, долголетие вполне возможно достичь каждому. Для этого достаточно лишь вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек.