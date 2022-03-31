Песчаные пустыни кажутся безжизненными только на первый взгляд. На самом деле они способны не только расти, но и двигаться, взаимодействовать друг с другом.

Такой вывод сделали ученые из Корнельского университета. Они провели исследование, в котором доказали, что дюны способны дышать.

Для эксперимента ученые несколько лет создавали сверхчувствительный зонд. Благодаря использованию изобретения, они смогли определить, что дюны умеют регулярно вдыхать и выдыхать крошечные количества водяного пара.

В ходе эксперимента было установлено, что вдох делать тяжело, когда песок очень сухой. Но ветер уносит с поверхности дюн верхний слой, что создает изменение влажности и давления на поверхности. Это приводит к тому, что «мимолетные волны влажности» из атмосферы выше стекают вниз, позволяя пустыне дышать.